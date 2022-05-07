Главное управление разведки опубликовало перехваченный телефонный разговор российских оккупантов, которые обсуждают, как не попасть на войну в Украину или уехать отсюда домой, не получив уголовного наказания. По словам врагов, украинская армия дает неожиданный для них сильнейший отпор.

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"Думал, укропы – деревня, ничего не могут. А как сюда приехал, то подумал, что мало нам показывали, сколько они колонн разбили наших. Ездим по дорогам только ночью. Где укропы? Х*й его знает", – жалуется захватчик.

В разговоре упоминается, что 9 мая лидер оккупантов Владимир Путин якобы объявит всеобщую мобилизацию. Военные РФ также сетуют, что контрактников могут по несколько лет не увольнять из армии.

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Один россиянин говорит другому, что за отказ от участия в боевых действиях "максимум – полгода в дисциплинарном батальоне".

"Гораздо лучше, чем терпеть эту х**ню", – аргументирует оккупант.

В конце разговора они обсуждают взрывы в российском Белгороде и якобы причастность к этому ВСУ. Один россиянин поражается – как так, ведь украинская армия "в кольце", на что ему говорят, что "в каком кольце, кто сказал такое? Будь в кольце, не поставляли бы им оружие".

В другом перехвате от СБУ оккупанты кичатся убийством украинок на глазах детей, а жены их поддерживают.

Оккупанты паникуют: "Я уже жалею, что сюда поехал".

6-7 мая ВСУ накрыли российские войска около Пологов: оккупанты бежали с позиций, сообщили в Генштабе.

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Евгений Пилипенко

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