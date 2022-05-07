UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты кичатся убийством украинок на глазах детей, а жены их поддерживают: перехват СБУ

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 12:23
Оккупанты кичатся убийством украинок на глазах детей, а жены их поддерживают: перехват СБУ - Фото
Скриншот из видеозаписи

Российские оккупанты в разговорах с родными "хвастаются" убийством украинских матерей на глазах у детей, а родственники из РФ охотно поддерживают такие военные преступления. Об этом свидетельствует очередной перехват, опубликованный СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В телефонном разговоре женщина спросила у своего мужа-оккупанта, как к ним относятся гражданские украинцы на временно захваченных территориях. Тот ответил, что местные начинают становиться "озлобленными", потому что у них стоит все сельское хозяйство и промышленность.

"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили", – рассказал российский командир гаубичной батареи.

В ответ его жена поддержала такие действия россиян, сказав: "Конечно, она считается тоже… Враг".

Читайте также: Кожу вдоль костей срезали с мясом. Оккупант рассказал матери о пытках – перехват разговора

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу перехват
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 