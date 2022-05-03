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Кожу вдоль костей срезали с мясом. Оккупант рассказал матери о пытках – перехват разговора

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 21:35
Кожу вдоль костей срезали с мясом. Оккупант рассказал матери о пытках – перехват разговора - Фото
Фото - скриншот Facebook
Российский оккупант Константин Соловьев, который сейчас находится в Харьковской области, в телефонном разговоре рассказал своей матери о пытках, которые применяют в отношении украинских пленных – как военнослужащих, так и мирных жителей. Аудио опубликовало в Facebook Главное управление разведки Минобороны.
Захватчик рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, которые совершают сотрудники ФСБ и российские военные. Он шутит в разговоре с матерью, что перенимает опыт и потом будет практиковать пытки на отце.
Палач рассказывает, что они убивают со страшными пытками не только военнослужащих, но и мирных жителей. По его словам, раньше он был добрым, но после убийства 20 человек привык и делает это уже с удовольствием.
Соловьев рассказывает матери жуткие подробности: как людям ломали ноги, срезали кожу, забивали до смерти. Россиянка поддерживает сына. Она говорит, что в Украине живут "не люди", поэтому, если бы она попала сюда, то пытала и убивала бы точно так же, как и сын.
Яна Катасонова
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пытки война
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