Россияне пытают и убивают военнопленных: матери "азовца" отправили фото ее мертвого сына

Российские оккупанты жестоко пытают и убивают украинских военнопленных, а матери одного из бойцов полка Нацгвардии "Азов" россияне отправили фото ее мертвого сына. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По данным Денисовой, украинские военнослужащие, попавшие в плен российских оккупантов в Мариуполе ориентировочно 19-20 апреля, были подвергнуты пыткам и жестокому обращению.

Одного из украинских воинов россияне после бесчеловечных пыток жестоко убили, а фото, как подтверждение своих действий, сегодня утром прислали матери бойца "Азова".

"Мать рассказала, что ее сын попал в окружение россиян и фигурировал на видео российских пропагандистов", – сообщила Денисова.

Омбудсмен напомнила, что пытки и убийство военнопленных – это грубое нарушение Женевской конвенции.

"Подчеркиваю, что договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не брезгуют прикрываться гражданскими и используют людей как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", – написала Денисова.

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Оксана Житнюк

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