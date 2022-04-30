UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне пытают и убивают военнопленных: матери "азовца" отправили фото ее мертвого сына

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 19:22
Россияне пытают и убивают военнопленных: матери
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Российские оккупанты жестоко пытают и убивают украинских военнопленных, а матери одного из бойцов полка Нацгвардии "Азов" россияне отправили фото ее мертвого сына. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным Денисовой, украинские военнослужащие, попавшие в плен российских оккупантов в Мариуполе ориентировочно 19-20 апреля, были подвергнуты пыткам и жестокому обращению.

Одного из украинских воинов россияне после бесчеловечных пыток жестоко убили, а фото, как подтверждение своих действий, сегодня утром прислали матери бойца "Азова".

"Мать рассказала, что ее сын попал в окружение россиян и фигурировал на видео российских пропагандистов", – сообщила Денисова.

Омбудсмен напомнила, что пытки и убийство военнопленных – это грубое нарушение Женевской конвенции.

"Подчеркиваю, что договоренности с Россией не стоят бумаги, на которой написаны. Оккупанты прибегают к коварным провокациям, не брезгуют прикрываться гражданскими и используют людей как живой щит. Они заставляют людей сдаться в плен, после чего убивают", – написала Денисова.

Читайте также: "Не жалеть! Они шли убивать": перехват СБУ о пытках россиян над украинскими пленными

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Людмила Денисова плен пытки Азов военнопленные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 