Служба безопасности Украины обнародовала очередной аудиоперехват разговоров российских оккупантов, в которых те рассказывают, как "выбивают" информацию из украинских пленных.

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СБУ сообщает, что пытки украинских мужчин и женщин поставлены на поток и продолжаются даже на территории РФ, куда пленных вывозят для "выбивания" информации.

В обнародованной записи российский оккупант, находящийся в Украине, общается со своей знакомой – сотрудницей спецслужб РФ.

"Двоих поймали. Младше нас… Начинаем колоть – нихр*на. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули, ну, типа убили. Тот что-нибудь сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – хоть что-то сказал!" – рассказал оккупант.

Его собеседница ответила, что ей тоже "много чего есть рассказать", но она не может.

Пытки украинских военных россияне называют "приемом", после которого "ребят отправляют на больничный".

"Дядька твой к нам приезжает периодически на первый "прием". Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Бабы приезжают. Я вот принимала, ногти поломала. А так ребята уезжают на больничные после "приема" с поломанными руками, ногами. Ну, весело, там весело. Есть, что рассказать", – сказала сотрудница спецслужб РФ.

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