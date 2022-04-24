Как нацисты в концлагерях. В России хотят заставить пленных сдавать кровь для оккупантов

В Госудуме России предлагают заставлять украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Денисова сравнила такие действия оккупантов со зверствами нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны.

"Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать", – сообщила Денисова.

Такими действиями страна-агрессор нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека с требованием учесть эти факты нарушений прав военнопленных Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предложил переливать раненым российским солдатам кровь пленных солдат ВСУ.

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Наталия Фреик

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