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Как нацисты в концлагерях. В России хотят заставить пленных сдавать кровь для оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 20:11
Как нацисты в концлагерях. В России хотят заставить пленных сдавать кровь для оккупантов - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба Украина 30)

В Госудуме России предлагают заставлять украинских военнопленных сдавать кровь для раненых оккупантов. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Денисова сравнила такие действия оккупантов со зверствами нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны.

"Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать", – сообщила Денисова. 

Такими действиями страна-агрессор нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека  с требованием учесть эти факты нарушений прав военнопленных Вооруженных сил Украины.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предложил переливать раненым российским солдатам кровь пленных солдат ВСУ.

Читайте также: Самое жестокое отношение – к участникам АТО. Денисова рассказала о пыточной РФ в Каховке

Наталия Фреик
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