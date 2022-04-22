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Самое жестокое отношение – к участникам АТО. Денисова рассказала о пыточной РФ в Каховке

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 15:55
Самое жестокое отношение – к участникам АТО. Денисова рассказала о пыточной РФ в Каховке - Фото
Оккупанты в Херсонской области (Фото из Facebook Людмилы Денисовой)

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне обустроили пыточную в помещении полиции. Задержанных местных жителей оккупанты бьют, пытают и применяют электрошок, сообщает обмудсмен Людмила Денисова.

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Омбудсмен заявила, что российские солдаты задерживают на улицах города не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, которые не имеют никакого отношения к военной службе и не участвовали в митингах против оккупации.

Формальный повод для задержаний – якобы "нарушение правопорядка" или "нарушение комендантского часа".

Очевидцы сообщают, что в помещении каховской полиции находятся более 10 гражданских, некоторых из них там держат уже несколько недель, а мужчин пытают электрошокерами и избивают. Под зданием полиции постоянно стоят очереди родственников, которые пытаются передать задержанным вещи и продукты.

По данным Денисовой, наиболее жестоко российские военные относятся к бойцам терробороны и участникам АТО/ООС. Она отметила, что такие действия РФ являются военным преступлением и преступлением против человечности.

  • Сейчас оккупанты ведут подготовку к "референдуму" в Херсонской области, рассчитывая провозгласить там "ХНР" и пополнять личный состав своих войск проживающими там украинцами.

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Оксана Житнюк
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Людмила Денисова пытки Херсонская область каховка
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