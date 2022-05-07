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ВСУ накрыли российские войска около Пологов: оккупанты бежали с позиций – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 20:02
ВСУ накрыли российские войска около Пологов: оккупанты бежали с позиций – Генштаб - Фото
Уничтоженный в Украине танк армии России (фото – ВСУ)

Подразделения сил обороны Украины в районе населенного пункта Пологи в Запорожской области нанесли "успешное" огненное поражение российским войскам. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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В ходе эффективной операции была уничтожена часть вооружения и военной техники армии РФ.

"Личный состав неприятеля покинул позиции", – отметили в Генштабе.

ВСУ накрыли российские войска около Пологов: оккупанты бежали с позиций – Генштаб

Во временно оккупированном селе Бурчак той же области обнаружено размещение более 100 раненых оккупантов-десантников.

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Остальные пункты из сводки:

→ При поддержке авиации враг пытался наступать в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, но понес потери и отошел на ранее занимаемые позиции.

→ На Криворожском направлении россияне за прошлые сутки не наступали, только обстреливали войска Украины из минометов и ствольной артиллерии.

→ Враг пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополья на юге Харьковской области, но понес потери и отошел.

→ На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Лиман и Северодонецк.

→ Противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка под Донецком, но успеха не имел.

→ Азовсталь россияне штурмуют при поддержке огня артиллерии и танков.

→ На Северском направлении в приграничных районах Курской области РФ россияне оборудуют позиции.

Евгений Пилипенко
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