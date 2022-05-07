Азовсталь. Эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди
07.05.2022, 19:19
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Из бункеров завода "Азовсталь" в почти полностью захваченном российскими оккупантами Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер Ирина Верещук.
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"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы", – рапортовала она.
По словам министра, "эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена".
- 5 мая медик "Азова" обратился к президенту Турции с призывом помочь вывести всех людей, в том числе и военных, прежде всего раненых и умирающих на заводе без лекарств и медицинского инструмента для операций.
- Сегодня, 7 мая, росСМИ запустили фейк о том, что военные на Азовстали якобы начали выходить из бункеров под белым флагом. "Азов" опроверг это.
- Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.
- Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прятались от обстрелов сотни мирных жителей, которых в последние дни начали эвакуировать.
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