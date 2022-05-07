Азовсталь. Эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди

Из бункеров завода "Азовсталь" в почти полностью захваченном российскими оккупантами Мариуполе эвакуированы все женщины, дети и пожилые люди. Об этом сообщила в Telegram вице-премьер Ирина Верещук.

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"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы", – рапортовала она.

По словам министра, "эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена".

5 мая медик "Азова" обратился к президенту Турции с призывом помочь вывести всех людей, в том числе и военных, прежде всего раненых и умирающих на заводе без лекарств и медицинского инструмента для операций.

Сегодня, 7 мая, росСМИ запустили фейк о том, что военные на Азовстали якобы начали выходить из бункеров под белым флагом. "Азов" опроверг это.

Мариуполь больше двух месяцев находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же прятались от обстрелов сотни мирных жителей, которых в последние дни начали эвакуировать.

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Евгений Пилипенко

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