Подоляк ответил на "захват" Мариуполя: напомнил РФ, что Азовсталь – пятая часть города

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление российских оккупантов о якобы захвате Мариуполя. Он напомнил россиянам, что Азовсталь, которую им все еще не удается захватить, является пятой частью города.

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"После двух месяцев боев в России говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: кроме Азовстали. Только вот в чем дело, ребята: Азовсталь – это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана, или три Централ парка НЙ (Нью-Йорка. – Ред.). Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", – написал Подоляк.

Сегодня пропагандистские росСМИ цитировали заявления главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина, который взялся рассуждать о будущей судьбе Азовстали ("будет восстановлена, но, возможно, не в качестве завода"), а также уже предложил учредить медаль "За освобождение Мариуполя", несмотря на то, что оккупантам не удается захватить город.

Мариуполь уже почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же укрываются от обстрелов сотни мирных жителей. По данным советника главы ОП Арестовича, бои ведутся и на отдаленных от завода улицах.

Украинская разведка опасается, что Россия может использовать химическое оружие против защитников Азовстали.

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Оксана Житнюк

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