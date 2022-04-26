UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк ответил на "захват" Мариуполя: напомнил РФ, что Азовсталь – пятая часть города

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 14:33
Подоляк ответил на
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление российских оккупантов о якобы захвате Мариуполя. Он напомнил россиянам, что Азовсталь, которую им все еще не удается захватить, является пятой частью города.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После двух месяцев боев в России говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: кроме Азовстали. Только вот в чем дело, ребята: Азовсталь – это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана, или три Централ парка НЙ (Нью-Йорка. – Ред.). Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", – написал Подоляк.

Сегодня пропагандистские росСМИ цитировали заявления главаря террористической организации ДНР Дениса Пушилина, который взялся рассуждать о будущей судьбе Азовстали ("будет восстановлена, но, возможно, не в качестве завода"), а также уже предложил учредить медаль "За освобождение Мариуполя", несмотря на то, что оккупантам не удается захватить город.

  • Мариуполь уже почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен.
  • Украинские защитники сосредоточены в районе завода "Азовсталь", там же укрываются от обстрелов сотни мирных жителей. По данным советника главы ОП Арестовича, бои ведутся и на отдаленных от завода улицах.
  • Украинская разведка опасается, что Россия может использовать химическое оружие против защитников Азовстали.

Читайте также: 35 ударов за ночь. Азовсталь попала под массированный авианалет, пострадали гражданские

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь азовсталь михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 