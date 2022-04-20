Арестович: В Мариуполе бои идут и на отдаленных улицах, а не только в районе Азовстали

Украинские войска в Мариуполе сопротивляются превосходящим в количестве российским оккупантам не только в районе металлургического завода-гиганта "Азовсталь", но также ведут бои и на отдаленных от него улицах. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Те, кто знают Мариуполь, видят, что сопротивление идет не только в районе Азовстали, но и на отдаленных улицах. При чем хорошо отдаленных. Некоторые называют даже километры отдаления", – сказал он.

Арестович также назвал "российскими пропагандистскими сказками" и "брехней" утверждения, что защитники Мариуполя окопались на Азовстали и только там отбиваются.

"Там и на улицах кое-каких идет война, не так все там просто", – добавил советник главы ОП.

По его словам, руководство страны "что-то делает" для защитников Мариуполя, но сказать об этом нельзя, кроме дипломатических и гуманитарных усилий.

Мариуполь практически с начала полномасштабного вторжения РФ находится в блокаде и под постоянными обстрелами армии РФ.

Защитники города продолжают сопротивление в тяжелых условиях и сковывают значительную группировку вражеских войск, не давая ей уйти в другие районы Донбасса.

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Марк Сировой

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