Бойцы полка "Азов", которые вместе с другими подразделениями сил обороны Украины удерживают позиции в блокадном Мариуполе, уничтожили бронемашину российских оккупантов из немецкого одноразового гранатомета. Видео выложено в Telegram "азовцев".

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На кадрах боец на несколько секунд выдвигается из-за стены, производит выстрел по вражеской цели, ждет результат и произносит "есть!" Огневое поражение нанесено, судя по ролику, бронетранспортеру БТР-82 захватчиков из РФ.

Оружие, которое держит боец, – это RGW-90 "Матадор" или Wirkmittel 90, легкий реактивный ручной противотанковый гранатомет производства Dynamit Nobel Defense (DND). Вес около 7,5 кг, калибр 90 мм, рассчитан на дистанцию 20—500 м. Эффективен в уличных боях.

В кадре слева, спрятавшись за углом пятиэтажного дома, видно еще одного украинского военного с РПГ наизготове.

Первая партия гранатометов (2650 единиц) из Германии прибыла в Украину 26 марта, то есть по меньшей мере до конца этого месяца мариупольских защитников снабжали оружием.

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Евгений Пилипенко

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