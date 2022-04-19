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Тарута: Россияне разбомбили больницу в Мариуполе, под завалами 300 людей, включая детей

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 16:56
Тарута: Россияне разбомбили больницу в Мариуполе, под завалами 300 людей, включая детей - Фото
Разрушенный Мариуполь (скриншот)

Российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе Азовстали, где от бомбежек скрываются силы обороны Мариуполя и мирные жители. Об этом в Facebook сообщил бизнесмен Сергей Тарута, совладелец корпорации ИСД.

"Российские фашисты сбросили мощную бомбу на больницу в районе Азовстали. По моей информации, под завалами там около 300 человек – среди них дети", – написал он.

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По его словам, в уцелевшей части больницы были раненые защитники города и прятались мариупольцы с детьми, "потому что в уничтоженном городе прятаться больше негде".

Ранее сегодня СБУ выложила перехват разговора одного из российских оккупантов, который говорит, что на Азовсталь захватчики будут сбрасывать трехтонные бомбы: "Приказ "ровнять с землей".

  • 18 апреля Мариупольский горсовет сообщал, что оккупанты наносят удары сверхтяжелыми авиабомбами по Азовстали.
  • Опубликовано видео с сотнями мирных людей с детьми, которые укрываются в подвалах завода.
  • 18 апреля пророссийский политик Виктор Медведчук обратился к своему куму Путину с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей города. В Офисе президента считают, что Россия не согласится, так как ей "принципиально сломить Мариуполь".
Евгений Пилипенко
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