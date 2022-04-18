"Так выглядит ад на земле". Командир морпехов из Мариуполя обратился к папе римскому

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился к папе римскому Франциску. В своем письме, которое опубликовал Мариупольский горсовет, Волына написал, что происходящее в Мариуполе – это "ад на земле". Он призвал папу римского спасти жителей города.

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В своем обращении Волына написал, что верит в Бога, и знает, что свет всегда побеждает тьму.

"Я воин. Я офицер, который дал присягу на верность своей стране. Я готов сражаться до конца. Несмотря на превосходящую силу противника, несмотря на нечеловеческие условия на поле битвы, постоянные авиационные, артиллерийские и ракетные удары, нехватку еды, воды и медикаментов", – заявил Волына.

Он отметил, что не видел в последнее время обращений папы римского к миру и не читал его заявлений, так как уже 50 дней воюет в полном окружении, и время у него есть только на ожесточенные бои за каждый метр города.

Волына написал, что на заводе в бункерах сейчас живут женщины с детьми и младенцами – в голоде и холоде. Каждый день они находятся под прицелом вражеской авиации, и каждый день умирают раненые, потому что нет медикаментов, воды и еды.

"Вы, наверное, видели многое в своей жизни. Но, уверен, что никогда не видели то, что сейчас происходит в Мариуполе. Потому что именно так выглядит ад на земле. Я обращаюсь к вам за помощью, потому что пришло время, когда не молитвами едиными. Помогите спасти их. После бомбардировки драмтеатра, роддома уже ни у кого не осталось веры российским оккупантам. Дайте миру правду, эвакуируйте людей и спасите их жизнь от рук сатаны, который хочет сжечь все живое!" – сказано в письме.

Мариуполь находится в окружении с пятых суток войны. На прошлой неделе в результате сложной спецоперации морпехам 36-й бригады удалось объединиться с полком "Азов".

16 апреля Минобороны РФ распространило фейк о якобы "полной зачистке" Мариуполя от украинских военных. Тем временем украинские бойцы продолжают оборонять город и даже проводят контратаки, несмотря на значительное количественное превосходство противника.

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