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Оборона Мариуполя продолжается: "Азов" проводит контратаку – видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 15:40
Оборона Мариуполя продолжается:
Скриншот из видео полка Азов

Защитники украинского Мариуполя продолжают бороться за город и, несмотря на превосходящие силы российских оккупантов и полное окружение, идут в контратаки. Видео одной из таких опубликовано на YouTube-канале полка Нацгвардии "Азов".

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"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят контратаку", – сказано в описании к видео.

На снятых с беспилотника кадрах показано, как бойцы "Азова" ударили по автомобильной технике и живой силе противника.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сегодня сообщил, что весь день шли бои в левобережном районе города. Оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" с применением всего имеющегося оружия.

Также он прокомментировал "ультиматум" и "предложение" Минобороны РФ сдаться.

"По их сообщению, коридор для безопасного выхода должен был быть помечен красными флажками, но никакой пометки нанесено так и не было. Что в очередной раз подтверждает только ловушку, заготовленную нашим защитникам", – написал он, отметив, что украинские бойцы не собирались сдаваться.

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Оксана Житнюк
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мариуполь Азов контратака
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