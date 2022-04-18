Оборона Мариуполя продолжается: "Азов" проводит контратаку – видео

Защитники украинского Мариуполя продолжают бороться за город и, несмотря на превосходящие силы российских оккупантов и полное окружение, идут в контратаки. Видео одной из таких опубликовано на YouTube-канале полка Нацгвардии "Азов".

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"Оборона Мариуполя продолжается. Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" проводят контратаку", – сказано в описании к видео.

На снятых с беспилотника кадрах показано, как бойцы "Азова" ударили по автомобильной технике и живой силе противника.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сегодня сообщил, что весь день шли бои в левобережном районе города. Оккупанты продолжают обстреливать и бомбить "Азовсталь" с применением всего имеющегося оружия.

Также он прокомментировал "ультиматум" и "предложение" Минобороны РФ сдаться.

"По их сообщению, коридор для безопасного выхода должен был быть помечен красными флажками, но никакой пометки нанесено так и не было. Что в очередной раз подтверждает только ловушку, заготовленную нашим защитникам", – написал он, отметив, что украинские бойцы не собирались сдаваться.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские подразделения в блокадном Мариуполе продолжают воевать и не намерены выполнять требования оккупационных войск РФ о капитуляции.

В Генштабе считают, что российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе.

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Оксана Житнюк

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