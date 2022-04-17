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"Мариуполь не пал". Шмыгаля спросили в США, капитулируют ли защитники города

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 22:31
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Украинские подразделения в блокадном Мариуполе продолжают воевать и не намерены выполнять требования оккупационных войск РФ о капитуляции. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире канала ABC, отвечая на вопрос ведущего, "пал ли Мариуполь?"

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Вчера враг в очередной раз поставил ультиматум: капитуляция "в обмен на сохранение жизней". Крайний срок прошел.

"Город до сих пор не пал. Там все еще наши войска, наши солдаты, которые будут сражаться до конца. По состоянию на сейчас они все еще в Мариуполе", – ответил глава правительства.

Он уточнил, что под контролем Украины остаются "некоторые районы города": "Нет никакого полного контроля [над городом] с российской стороны".

Шмыгаль сообщил американским слушателям, что в разрушенном городе – гуманитарная катастрофа, где остаются около сотни тысяч жителей.

"Мариуполь не пал". Шмыгаля спросили в США, капитулируют ли защитники города

Читайте также: Зеленский о Мариуполе: Есть только два пути. Или тяжелое оружие немедленно, или переговоры

Евгений Пилипенко
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