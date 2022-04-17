Кулеба о переговорах с Россией: Давно не было. Мариуполь может стать красной линией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в апреле переговоров на уровне министерств с россиянами не было, и подтвердил вслед за президентом, что задуманное оккупантами убийство защитников Мариуполя, вероятно, поставит крест на попытках диалога о прекращении войны. Об этом он сказал в интервью CBS News.

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Вчера, 16 апреля, президент Зеленский заявил, что возможное уничтожение войск Украины в Мариуполе "окончательно может поставить точку на любых форматах переговоров". Приморский город семь недель находится в окружении оккупантов и уничтожается ракетно-бомбовыми ударами РФ.

Отвечая на вопрос, дали ли ему указание прекратить контакты с российскими дипломатами, он сказал, что "в последние недели на уровне министерств иностранных дел у нас действительно не было контактов с российскими дипломатами".

"Единственный контактный уровень – переговорная группа, состоящая из представителей различных институтов и членов парламента. Они могут продолжить свои консультации на уровне экспертов, но переговоры на высоком уровне не ведутся", – уточнил он.

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По словам главы МИД, "после Бучи стало особенно трудно продолжать общение с россиянами". "Но, как сказал наш президент, Мариуполь может стать красной линией", – подчеркнул Кулеба.

Министр сказал телезрителям в США, что ситуация в Мариуполе "ужасна в военном отношении и душераздирающа", так как "города больше не существует".

"Остатки украинской армии и большая группа мирных жителей практически окружены российскими войсками. Они продолжают свою борьбу, но судя по тому, как ведет себя российская армия в Мариуполе, они решили во что бы то ни стало сровнять город с землей", – подытожил Кулеба.

12 апреля 2022 года на Банковой сообщили, что переговоры продолжаются онлайн, переговорный процесс "идет, но тяжело".

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Евгений Пилипенко

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