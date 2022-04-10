Кулеба: Вторая армия мира – это армия Украины. Война с Россией это доказала

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что война с Россией показала: вторая армия мира – это армия Украины, а не России. Об этом он сказал в интервью NBC News.

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"Реальность такова, что мы умеем воевать. Мы способны. Я считаю, не будет преувеличением сказать: Украина доказала, что имеет одну из сильнейших армий в мире, а возможно, даже вторую по мощности после Соединенных Штатов. Не с точки зрения численности, а с точки зрения боевого опыта и способности воевать", – отметил министр.

Он подчеркнул, что все, что Украине сейчас нужно, – это современное оружие. Он призвал Запад как можно быстрее его предоставить, а не думать – оборонительное оно или наступательное, как это делают "некоторые страны в Европе, как, например, Германия".

"Если бы мы не потратили столько времени на обсуждение того, оборонное оно или наступательное, и что именно Украине нужно, а что не нужно, то мы сейчас были бы в другой позиции, гораздо более сильной позиции", – сказал Кулеба.

Россия со дня на день готовится начать большое сражение на Донбассе, добавил министр, а потому вопрос поставки оружия для Украины является критическим и насущным – оно должно поступать в Украину в ежедневном режиме.

7 апреля министр обороны Украины Алексей Резников обратился к международным партнерам Украины, перечислив виды оружия, которого ждет Киев. Это системы противовоздушной обороны, дальнобойная артиллерия, танки и бронетехника, противокорабельные ракеты, а также разведывательно-ударные дроны.

Андрей Водяный

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