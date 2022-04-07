Резников — партнерам: Чтобы победить РФ нам нужно тяжелое вооружение, и именно современное

Война России против Украины вступила в ту фазу, когда для победы над оккупантом, освобождения городов и спасения украинского народа от геноцида Украине нужна качественно иная помощь вооружением. Об этом в своем обращении к международным партнерам заявил министр обороны Алексей Резников, перечислив виды оружия, предоставления которого ожидает Киев.

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Для победы в войне Украине, по его словам, необходимы:

1. Системы ПВО и боевые самолеты для защиты украинских граждан и армии от ракет и ударов с воздуха.

2. Дальнобойное оружие. Это артиллерийско-ракетные комплексы дальнего действия, РСЗО и тяжелая артиллерия. Это позволит держать врага на расстоянии, не пуская его в украинские города.

3. Танки и бронетехника для прорыва обороны оккупантов и освобождения оккупированных территорий.

4. Противокорабельные ракеты. Уничтожить вражеский флот и разблокировать порты на Черном море. Ведь без портов Украина не сможет торговать, в том числе и продовольствием, что вызовет глобальный продовольственный кризис.

5. Разведывательно-ударные дроны.

Кроме того, отметил Резников, есть очень важный нюанс.

Ранее Украина сосредоточилась на получении оружия советского образца. Это логичное решение, потому что это оружие может пойти в бой сразу, военные умеют им пользоваться.

"Но нужного нам советского оружия мало. Зачастую оно находится в плохом состоянии, поскольку изготовлено 30-40 лет назад. Боеприпасов не хватает", – отметил Резников.

По его словам, это лишь ненадолго укрепит Украину. Поэтому необходимо как можно скорее получить оружие, используемое странами НАТО.

Министр отмечает, что, во-первых, это будет мощный сигнал России о том, что истощить украинскую армию ей не удастся. Во-вторых, это еще больше повысит оперативную совместимость украинской армии с армиями европейских стран и укрепит восточный фланг НАТО. В-третьих, по словам Резникова, имеется достаточное количество техники натовского производства и она укомплектована боеприпасами. В-четвертых, многие страны смогут по-разному передавать это оружие – снимать с боевого дежурства, заменяя их более современными, или получать разрешение страны происхождения.

"Мы призываем вас как можно скорее предоставить нам тяжелое вооружение", – сказал глава Минобороны.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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