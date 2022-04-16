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Зеленский о блокаде Мариуполя: Может повториться Иловайск

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 17:26
Зеленский о блокаде Мариуполя: Может повториться Иловайск - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что в Мариуполе может повториться Иловайск. Российские оккупанты требуют от украинских защитников сдаться в плен, чтобы спастись. Об этом он сообщил во время общения с украинскими СМИ, среди которых была LIGA.net.

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"Ситуация точно не улучшается ежедневно. Наши военные заблокированы. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Тем не менее ребята защищаются", – сообщил Зеленский о ситуации в Мариуполе.

Он добавил, что оккупанты постоянно передают через своих агентов в городе предложения защитникам Мариуполя сдаться и идти в плен. 

По его словам, они оказывают психологическое давление на защитников и обещают им взамен сохранить жизнь. 

"Я знаю, что они предлагали нашим людям сдаться, идти в плен. Нам это известно по многим каналам. Поэтому они постоянно бросают эту информацию через своих людей, оказывают психологическое давление, чтобы они сдавались и уходили в плен. Тогда они им сохранят жизнь", – сообщил президент. 

По мнению Зеленского, оккупанты по-разному относятся к разным украинским военным.

"Есть там военные, которых они ненавидят. Я не верю, что они сохранят там им жизнь, даже если они им пообещали. Да, может быть Иловайск (трагедия 2014 года, известная как "иловайский котел",- ред.), я так считаю, но нужно спросить у наших военных", – добавил Зеленский. 

Зеленский также назвал несколько моментов, которые могут помочь в спасении Мариуполя: вовремя дать Украине мощное оружие и временно прекратить огонь в регионе.  

"Второй вопрос переговоров – режим прекращения огня, хотя бы на территории Юга или Мариуполя, для того, чтобы унести хотя бы раненых и мертвых. Это был бы первый шаг. Это зависит от желания Российской Федерации. Мы точно знаем и видели их реакции", – добавил Зеленский. 

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Наталия Фреик, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский мариуполь блокада
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