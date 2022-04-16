Зеленский: Россияне не разрешают эвакуацию из Мариуполя, даже Эрдоган не может помочь

Россияне отказываются от договоренностей по гуманитарным коридорам из Мариуполя для гражданских и раненых, даже посредничество президента Турции Реджепа Эрдогана не дало никаких результатов. Об этом президент Владимир Зеленский сказал сегодня во время беседы с представителями украинских СМИ, в том числе LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос о положении в Мариуполе, президент сказал, что "ситуация не улучшается". Защитники Мариуполя продолжают обороняться ("И мы им за это благодарны", – добавил Зеленский), но они по-прежнему полностью заблокированы – вместе с гражданскими, вместе с ранеными, есть много убитых. Но именно благодаря выдающемуся героизму защитников города командование может разрабатывать те или иные операции и строить переговорные позиции.

"Скажу честно, доверия к российским переговорщикам по Мариуполю у нас нет. Мы договаривались, что у нас будет гуманитарный коридор, и посредником там была Турция, и лично президент Эрдоган. Мы договаривались, что через Бердянск сможем забрать наших раненых, наших гражданских, прежде всего женщин и детей. Мы договорились об этом, а затем в какой-то момент Россия просто отказалась", – сказал Зеленский.

"Мы каждый день на связи с ребятами, заблокированными на окруженном заводе. Поддерживаем их как можем, обсуждаем на разных уровнях, чем можно помочь. Они знают, что выполняют одну из самых важных и мощных задач на сегодня, и это так и есть", – сказал президент.

Сергей Бережной , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.