Зеленский: Воевать будем и 10 лет, если придется. Общество не хочет переговоров с Россией
Официальный Киев готов к дипломатическому диалогу с Россией без ультиматумов Кремля, но шансы на это уменьшаются: общество все меньше хочет переговоров, и украинцы могут воевать против оккупантов "и 10 лет". Об этом в интервью программе State of the Union на CNN заявил президент Владимир Зеленский.
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Он повторил то, что говорил неоднократно – "мы будем говорить" с Москвой.
По словам президента, непрекращающееся полномасштабное вторжение россиян затрудняет диалог о мире: "Как я уже говорил ранее, какова цена всего этого? Это люди. Много людей, которых убили. И кто в итоге за это все платит? Украина. Только мы. Для нас это действительно высокая цена".
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Зеленский сообщил западным слушателям CNN, что шансы на успех мирных переговоров с Кремлем тают, потому что украинское общество с каждыми новыми убийствами и зверствами оккупантов все меньше настроено на диалог.
"Шансы [на успех переговоров] ежедневно уменьшаются. Вспомните Бучу, Волноваху, Бородянку, Мариуполь. Наступает время, когда никто не хочет разговаривать. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", – сказал глава государства.
"Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет", – добавил он, говоря об альтернативе переговорам.
15 апреля Зеленский в интервью The Atlantic говорил, что не хочет воевать "еще 10 лет".
- 12 апреля 2022 года на Банковой сообщили, что переговоры продолжаются онлайн, переговорный процесс "идет, но тяжело".
- Вчера Зеленский заявил, что убийство украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.
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