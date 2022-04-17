Зеленский: Воевать будем и 10 лет, если придется. Общество не хочет переговоров с Россией

Официальный Киев готов к дипломатическому диалогу с Россией без ультиматумов Кремля, но шансы на это уменьшаются: общество все меньше хочет переговоров, и украинцы могут воевать против оккупантов "и 10 лет". Об этом в интервью программе State of the Union на CNN заявил президент Владимир Зеленский.

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Он повторил то, что говорил неоднократно – "мы будем говорить" с Москвой.

По словам президента, непрекращающееся полномасштабное вторжение россиян затрудняет диалог о мире: "Как я уже говорил ранее, какова цена всего этого? Это люди. Много людей, которых убили. И кто в итоге за это все платит? Украина. Только мы. Для нас это действительно высокая цена".

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Зеленский сообщил западным слушателям CNN, что шансы на успех мирных переговоров с Кремлем тают, потому что украинское общество с каждыми новыми убийствами и зверствами оккупантов все меньше настроено на диалог.

"Шансы [на успех переговоров] ежедневно уменьшаются. Вспомните Бучу, Волноваху, Бородянку, Мариуполь. Наступает время, когда никто не хочет разговаривать. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры", – сказал глава государства.

"Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет", – добавил он, говоря об альтернативе переговорам.

15 апреля Зеленский в интервью The Atlantic говорил, что не хочет воевать "еще 10 лет".

12 апреля 2022 года на Банковой сообщили, что переговоры продолжаются онлайн, переговорный процесс "идет, но тяжело".

Вчера Зеленский заявил, что убийство украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

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Евгений Пилипенко

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