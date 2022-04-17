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Брат в "Азове" – расстреляли: перехват СБУ о циничном убийстве женщины оккупантами РФ видео

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 12:31
Скриншот из видеозаписи
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Служба безопасности Украины опубликовала новые свидетельства зверств российских военных против мирного населения. В обнародованном аудиоперехвате оккупант рассказывает своей жене о том, как его "коллеги" убили украинку за то, что ее брат воюет в рядах полка Нацгвардии "Азов".

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"Рашисты признаются, что в упор расстреливают украинских женщин. Делают это с особым цинизмом, выпуская по несколько пуль даже в бездыханные тела своих жертв", – сообщает СБУ.

По данным спецслужбы, "герой" аудиперехвата – "мобилизованный" террористической организацией ЛНР. Он рассказал своей жене, как услышал выстрелы со стороны "своих" и пошел на место, где стояли российские минометчики.

"Подошел туда, там лежит баба какая-то. Башка простреленная, лежит-дергается. Я говорю: "Что это за ***ня?". Они говорят: "Короче, у нее брат в "Азове", она тут начала ***ню какую-то пороть". Короче, они ее на*** расстреляли. Она лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей п**да", – рассказал оккупант.

После этого, по его словам, он предложил своим "коллегам" закопать украинку, после чего совершивший убийство оккупант "взял ее за ноги и потянул куда-то".

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Оксана Житнюк
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