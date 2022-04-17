Россия ищет сценарии выхода из войны, рассматриваются четыре варианта – Арестович
Российская власть ищет стратегию по выходу из войны с Украиной. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в интервью Марку Фейгину по итогам 16 апреля.
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По мнению Арестовича, Россия начала искать стратегию выхода из войны и сейчас рассматривает четыре варианта:
- военный переворот в РФ;
- вскрытие Путиным "заговора" – военный переворот наоборот;
- попытка ядерного шантажа: ударить тактическим ядерным оружием – "весь мир включается и гасит эту тему";
- довести ситуацию до ядерного шантажа в информационном противостоянии.
"Накачать всех угрозой ядерной войны, чтобы у всех глаза на лоб полезли, а потом сказать – "нет, вы знаете, мы помирились". Такой трюк проделали в 14-ом году. Когда Суркова спросили, почему прекратили "русскую весну", он сказал: "Вы же не хотите всерьез ядерной войны с НАТО, правильно?" – и патриоты утерлись. Так же может быть и сейчас", – размышляет Арестович о четвертом варианте.
Он добавил, что россияне могут применить одновременно несколько этих вариантов или сразу все.
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