UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Переговоры продолжаются онлайн, переговорный процесс идет, но тяжело – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 17:51
Переговоры продолжаются онлайн, переговорный процесс идет, но тяжело – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Украина 24)

Переговоры с Россией продолжаются в онлайн-режиме в рабочих подгруппах, но идут очень тяжело. Об этом сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Понятно, что эмоциональный фон сейчас в переговорном процессе тяжелый", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что наша делегация действует в строго в рамках интересов Украины и в условиях полной прозрачности.

Российская сторона, в свою очередь, придерживается традиционной для нее тактики публичного давления на переговорный процесс, "в том числе за счет определенных публичных заявлений".

3 апреля президент Зеленский высказал мнение, что "переговоры с Россией не обязательно завершатся мирным соглашением". 

Сергей Бережной, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
переговоры михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 