Переговоры продолжаются онлайн, переговорный процесс идет, но тяжело – Подоляк

Переговоры с Россией продолжаются в онлайн-режиме в рабочих подгруппах, но идут очень тяжело. Об этом сообщил LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Понятно, что эмоциональный фон сейчас в переговорном процессе тяжелый", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что наша делегация действует в строго в рамках интересов Украины и в условиях полной прозрачности.

Российская сторона, в свою очередь, придерживается традиционной для нее тактики публичного давления на переговорный процесс, "в том числе за счет определенных публичных заявлений".

3 апреля президент Зеленский высказал мнение, что "переговоры с Россией не обязательно завершатся мирным соглашением".

Сергей Бережной , Юрий Смирнов

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