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Зеленский не исключил, что переговоры с Россией могут не закончиться миром

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 21:55
Зеленский не исключил, что переговоры с Россией могут не закончиться миром - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Переговоры с Россией не обязательно завершатся мирным соглашением. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

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Он назвал геноцидом действия РФ в Киевской области и отметил, что переговоры после такого вести трудно.

"Трудно сказать, как после всего того, что сделано, мы можем вести какие-то переговоры с Россией. Но это на личном уровне. Но как президент я должен это сделать (провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, – ред.)", – добавил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что любая война должна закончиться, у нее должен быть "просто конец".

"Я не говорю о завершении этого миром, потому что мир в этой ситуации, когда тысячи людей убиты, меня не устраивает. Но другого выхода нет, другого пути, кроме диалога, нет, если мы не хотим, чтобы погибли сотни тысяч, миллионы", – сказал он.

Зеленский добавил, что важно, чтобы между двумя сторонами было согласие и понимание или хотя бы желание понять, что нам нужен диалог.

"Потому что мы будем стоять до конца. И они должны это понять", – сказал Зеленский, отметив, что продолжает настаивать на диалоге с начала каденции.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин переговоры мир
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