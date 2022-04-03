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США не дали нам гарантии безопасности, мы их еще ни от кого не получили – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 19:19
США не дали нам гарантии безопасности, мы их еще ни от кого не получили – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

США, как и другие страны, еще не предоставили Украине гарантии безопасности. Это должен быть обязательный документ, а не просто заверения, заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

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Журналистка отметила, что США уже давали Украине гарантии, однако это не сдержало РФ от вторжения. Она спросила, обещал ли Зеленскому президент США Джо Байден в недавнем разговоре, что Вашингтон и НАТО не допустят повторения подобного.

"Я хотел бы поблагодарить администрацию США и Байдена за их двухпартийную поддержку во всем, что они для нас делают. Но тем не менее США не предоставили нам гарантий безопасности", – ответил Зеленский.

Он несколько раз подчеркнул, что США являются стратегическим партнерам и оказывают серьезную помощь. Однако, заявил Зеленский, заверений недостаточно, а гарантии безопасности должны быть обязательным договором, ведь даже Будапештский меморандум оказался просто клочком бумаги.

"Мы больше не верим в бумаги. Поэтому мы очень благодарны за поддержку США. Действительно, и это очень мощная поддержка. Но что касается гарантий безопасности, то мы их еще ни от кого не получали и должны получить", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул: для Украины важно, каков будет круг стран-гарантов и как конкретно это будет обеспечиваться. Он не исключает, что может быть пять гарантов, а может и три страны – которые будут полностью защищать Украину. Зеленский также заявил, что санкции важны, но одними санкциями войну не остановить.

"Мне нужны правовые, мощные гарантии, где было бы описание оружия, человеческого аспекта, санкционной политики и превентивного типа реагирования, а не только после того, как будут убиты люди", – добавил президент.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский джо байден гарантии безопасности
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