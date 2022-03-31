США пока нечего сказать о гарантиях безопасности Украине

США пока не могут сказать, готовы ли они быть гарантом безопасности Украине. Об этом заявила на брифинге директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

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У нее спросили, готовы ли США стать гарантом безопасности или рассматривает ли Вашингтон такой вариант.

"Мы постоянно обсуждаем с украинцами, как мы можем помочь обеспечить их суверенитет и безопасность. Но в настоящее время нет ничего конкретного о гарантиях безопасности, о которых я могла бы сказать", – ответила Бедингфилд.

На переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила договор с гарантиями безопасности в обмен на нейтральный статус. Глава делегации Давид Арахамия заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

Германия заявила, что готова быть таким гарантом. Великобритания – что будет думать.

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Марк Сировой

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