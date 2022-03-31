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США пока нечего сказать о гарантиях безопасности Украине

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 09:33
США пока нечего сказать о гарантиях безопасности Украине - Фото
Кейт Бедингфилд (фото - ЕРА)

США пока не могут сказать, готовы ли они быть гарантом безопасности Украине. Об этом заявила на брифинге директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

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У нее спросили, готовы ли США стать гарантом безопасности или рассматривает ли Вашингтон такой вариант.

"Мы постоянно обсуждаем с украинцами, как мы можем помочь обеспечить их суверенитет и безопасность. Но в настоящее время нет ничего конкретного о гарантиях безопасности, о которых я могла бы сказать", – ответила Бедингфилд.

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Марк Сировой
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США гарантии белый дом кейт бедингфилд
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