Британия: Санкции останутся как минимум до полного вывода войск, по гарантиям будем думать

Пока вторжение в Украину не будет прекращено, введенные Великобританией против России санкции не могут быть сняты. Об этом сказал журналистам заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб, пишет The Guardian.

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"Санкции призваны усилить контроль над военной машиной Путина... Пока вторжение не будет прекращено – либо полностью, либо в контролированном процессе – я не думаю, что санкции могут или должны быть сняты", - сказал он в программе Today на BBC Radio 4.

При этом Рааб с осторожностью высказался о перспективе того, что Великобритания выступит в качестве гаранта безопасности Украины, если та примет нейтральный статус как условие мирного соглашения с Москвой.

"Это будет зависеть от того, какие именно гарантийные меры будут предусмотрены. Мы очень ясно дали понять, что не собираемся вовлекать Россию в прямую военную конфронтацию", – сказал заместитель премьера.

Рааб утверждает, что Британия "внимательно рассмотрит все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно", но при этом не собирается в одностороннем порядке принимать на себя по отношению к Украине те же обязательства, которые относятся к членам НАТО.

На переговорах с РФ в Стамбуле Украина предлагает договор с гарантиями безопасности в обмен на нейтральный статус. Глава фракции Слуги народа Арахамия заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

Постпред Британии в ООН Барбара Вудворд заявил, что Лондон готов быть одним из гарантов.

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Сергей Бережной

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