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Италия выразила готовность "гарантировать нейтралитет Украины"

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 15:13
Италия выразила готовность
Луиджи Ди Майо (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил после переговоров в Азербайджане, что его страна согласна "гарантировать нейтралитет Украины". Что итальянский чиновник имел ввиду под такой формулировкой, издание La Repubblica не уточняет.

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По словам главы МИД Италии, официальный Рим "работает в режиме нон-стоп", чтобы положить конец "этому конфликту" с помощью санкций, но при этом "не отказываясь от дипломатического канала".

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Ди Майо считает, что приоритет сейчас – продолжение переговоров Украины со страной-агрессором Россией и усилия по достижению гуманитарного перемирия.

"Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Итальянское правительство готово внести свой вклад в мирный процесс и гарантировать нейтралитет Украины", – сказал он.

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Евгений Пилипенко
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