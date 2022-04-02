Италия выразила готовность "гарантировать нейтралитет Украины"
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил после переговоров в Азербайджане, что его страна согласна "гарантировать нейтралитет Украины". Что итальянский чиновник имел ввиду под такой формулировкой, издание La Repubblica не уточняет.
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По словам главы МИД Италии, официальный Рим "работает в режиме нон-стоп", чтобы положить конец "этому конфликту" с помощью санкций, но при этом "не отказываясь от дипломатического канала".
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Ди Майо считает, что приоритет сейчас – продолжение переговоров Украины со страной-агрессором Россией и усилия по достижению гуманитарного перемирия.
"Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Итальянское правительство готово внести свой вклад в мирный процесс и гарантировать нейтралитет Украины", – сказал он.
- По итогам встречи 29 марта в Турции один из переговорщиков, глава фракции СН Арахамия, заявил, что гарантии безопасности по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.
- Один из переговорщиков, советник главы ОП Подоляк, заявил, что Украине будет полезно присутствие РФ среди подписантов потенциального будущего договора о гарантиях. Он также добавил, что гарантами "будут ведущие армии мира, в том числе ядерные".
- Германия заявила, что готова быть таким гарантом, Британия – что будет думать.
- 31 марта в США заявили, что им пока нечего сказать о гарантиях безопасности Украине.
- Премьер Британии Джонсон заявил, что возможного в будущем прекращения огня со стороны РФ будет недостаточно для отмены антироссийских британских санкций.
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