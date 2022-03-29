Чалый о гарантиях безопасности: сможем требовать военную помощь и закрытие неба

Член украинской делегации Александр Чалый пояснил, что договор о гарантиях безопасности – это возможный дипломатический формат для "окончания войны". Об этом он заявил на брифинге по окончании переговоров в Стамбуле.

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"Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины", – сказал он на брифинге.

По его словам, ключевое требование будущего договора – четкие юридически обязывающие гарантии безопасности Украины, которые по своему содержанию и форме должны быть аналогичны ст.5 устава НАТО.

"То есть, если Украина будет объектом любой агрессии, или любого нападения, или любой военной операции, мы вправе в течение 3-х дней требовать немедленных консультаций. Если же эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение. И даже не исключаем такое положение, как закрытие воздушного пространства над Украиной",- подчеркнул Чалый.

Необходимо, добавил он, сделать все возможное, чтобы восстановить безопасность Украины, это является ключевыми нашим требованием. "Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, а для нас это принципиальное требование, то Украина будет в позиции, чтобы фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически зафиксировано в нашей декларации о суверенитете, которая была принята 16 июля 1990 года", – подытожил он.

Станислав Погорилов

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