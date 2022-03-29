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На Банковой видят позитив в наличии РФ среди будущих подписантов гарантий безопасности

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 18:53
На Банковой видят позитив в наличии РФ среди будущих подписантов гарантий безопасности - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Украина 24)

Присутствие страны-оккупанта РФ среди подписантов потенциального будущего договора о гарантиях безопасности пойдет на пользу Украине, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, один из переговорщиков с делегацией противника. Об этом он сообщил LIGA.net по итогам сегодняшней встречи в Стамбуле.

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По словам чиновника, присутствие России в списке будущих подписантов наряду с США, Великобританией, Турцией, Германией и прочими странами "накладывает на россиян много дополнительных обременений и позволяет нам не идти на сложный двухсторонний формат".

"Только в рамках многостороннего договора можно избежать традиционной российской необязательности по юридическим договорам", – считает он.

  • Сегодня Украина предложила до 2037 года решить вопрос возвращения Крыма. Оккупанты отреагировали.
  • Премьер Британии Джонсон заявил, что возможного в будущем прекращения огня со стороны РФ будет недостаточно для отмены антироссийских британских санкций.

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Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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