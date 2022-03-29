Джонсон: Соглашение о прекращении огня не приведет к отмене санкций против РФ
Соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточным для отмены британских санкций. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, передает Reuters.
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"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", — заявил представитель Джонсона.
"Он (Джонсон) сказал, что давление на (президента России Владимира Путина) должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит курс", – подчеркнул он.
Напомним, сегодня в Стамбуле прошли официальные переговоры между Украиной и Россией.
По завершении переговоров глава фракции СН в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что одним из ключевых предложений является создание новой системы безопасности, поскольку прежняя система сдерживания, очевидно, "не работает".
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