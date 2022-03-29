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Джонсон: Соглашение о прекращении огня не приведет к отмене санкций против РФ

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 17:22
Джонсон: Соглашение о прекращении огня не приведет к отмене санкций против РФ - Фото
Борис Джонсон (скриншот видео parliamentlive.tv)

Соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной будет недостаточным для отмены британских санкций. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, передает Reuters.

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"Премьер-министр заявил, что само по себе прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России", — заявил представитель Джонсона.

"Он (Джонсон) сказал, что давление на (президента России Владимира Путина) должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит курс", – подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Стамбуле прошли официальные переговоры между Украиной и Россией.

По завершении переговоров глава фракции СН в Верховной Раде Давид Арахамия отметил, что одним из ключевых предложений является создание новой системы безопасности, поскольку прежняя система сдерживания, очевидно, "не работает".

Станислав Погорилов
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Россия санкции Борис Джонсон прекращение огня
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