Зеленский о переговорах: Не видим оснований верить словам представителей России

Украинская сторона видит риски и не видит оснований для доверия словам представителей государства, продолжающего воевать для уничтожения Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, комментируя сигналы с переговорной площадки.

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"Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату. Фактам – если они изменятся на нашей земле", – заявил Зеленский.



Он подтвердил, что Украина настроена на переговоры и продолжит переговорный процесс.



"Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета. Для наших людей", – сказал он.

Да, по его словам, российские войска должны покинуть оккупированные районы, а суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы, здесь не может быть компромиссов.



Также он отметил, что любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей, а всем народом.

Референдум о нейтральном статусе Украины может проводиться только после вывода войск России. Также без вывода войск третьи страны не подпишут договор о гарантиях безопасности для Украины.

Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум. В частности, вопросы гарантий безопасности временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Валерия Давыдова

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