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Зеленский о переговорах: Не видим оснований верить словам представителей России

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 23:33
Зеленский о переговорах: Не видим оснований верить словам представителей России - Фото
Владимир Зеленский. Фото – Офис президента
Украинская сторона видит риски и не видит оснований для доверия словам представителей государства, продолжающего воевать для уничтожения Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, комментируя сигналы с переговорной площадки.
"Украинцы уже научились и за эти 34 дня вторжения, и за прошедшие восемь лет войны на Донбассе, что доверять можно только конкретному результату. Фактам – если они изменятся на нашей земле", – заявил Зеленский.

Он подтвердил, что Украина настроена на переговоры и продолжит переговорный процесс.

"Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, для нашего государства, для суверенитета. Для наших людей", – сказал он.
Да, по его словам, российские войска должны покинуть оккупированные районы, а суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы, здесь не может быть компромиссов.

Также он отметил, что любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей, а всем народом.
  • Референдум о нейтральном статусе Украины может проводиться только после вывода войск России. Также без вывода войск третьи страны не подпишут договор о гарантиях безопасности для Украины.
  • Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет решать всеукраинский референдум. В частности, вопросы гарантий безопасности временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Валерия Давыдова
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