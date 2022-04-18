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Медведчук просит Путина забрать его в обмен на защитников Мариуполя видео

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 13:04
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Кум Путина Виктор Медведчук обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей города. Видео обращения опубликовала Служба безопасности Украины.

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По разным оценкам, в заблокированном Мариуполе остаются около 120 тысяч мариупольцев, а город продолжают защищать бойцы полка Нацгвардии "Азов" и 36-й бригады морской пехоты.

  • 12 апреля СБУ задержала Виктора Медведчука.
  • В четверг, 13 апреля, Кремль отрекся от предложения Зеленского об обмене Медведчука.
  • 18 марта Лычаковский суд применил к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога (заочно), а сегодня суд подтвердил эту меру пресечения. Заседание проходило в режиме видеоконференции.
Анна Чуданова
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