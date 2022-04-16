Медведчук арестован без права залога

Суд изменил меру пресечения сбежавшему из-под домашнего ареста куму российского диктатора Владимира Путина, лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Медведук отправлен под арест без права на внесение залога, сообщает пресс-служба Лычаковского суда Львова.

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Сегодня, 16 апреля, суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и генпрокурора о мере пресечения для Медведчука в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В суде напомнили, что 1 января Печерский суд Киева избрал для Медведчука меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а 26 февраля правоохранители обнаружили, что подозреваемый отсутствует по домашнему адресу. В связи с этим 2 марта Медведчук был объявлен в государственный, межгосударственный и международный розыск.

18 марта Лычаковский суд применил к Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога (заочно), а сегодня суд подтвердил эту меру пресечения. Заседание проходило в режиме видеоконференции.

21 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину, сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. Несколькими днями ранее СМИ сообщали о выезде супруги Медведчука Оксаны Марченко в Беларусь. Сейчас она просит освободить Медведчука и записала видеообращение к Зеленскому и Эрдогану.

27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук сбежал.

12 апреля Зеленский сообщил, что спецоперация СБУ прошла успешно – Медведчук задержан.

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Оксана Житнюк

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