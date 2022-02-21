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К дому Медведчука прибыла полиция, осматривают автомобили – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 19:23
К дому Медведчука прибыла полиция, осматривают автомобили – СМИ - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

По домом депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, происходит необычная активность. Дом оцепили многочисленные охранники и полиция. Об этом сообщают Bihus.Info и Слідство.інфо.

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По словам очевидцев, из имения вывозили какие-то вещи. Впрочем, когда журналисты прибыли на место, то встретили только толпы охраны и полиции, которая блокирует выезды и уже обыскала запаркованное во дворе авто.

Находится ли сам нардеп в имении, пока неизвестно.

Журналисты Слідство.інфо зафиксировали возле имения несколько микроавтобусов и автомобилей. Сейчас рядом с домом находятся около 20 человек, похожих на охранников, одетых в черное и в балаклавах.

По информации источников издания, неизвестные грузили бронежилеты и сумки под оружие в микроавтобусы и заправляли автомобили.

Также на месте журналисты зафиксировали черный внедорожный Toyota, который по данным источников Слідство.інфо, принадлежит Андрею Мартынову, соучредителю детективной охранной компании Шторм, которая уже много лет охраняет Медведчука.

На место прибыл нардеп Виктор Черный.

По словам одного из источников журналистов, полицейские могли приехать по вызову Государственного бюро расследований.

Полиция перекрыла автомобилями одну из улиц рядом с домом Медведчука, и осматривает с фонариком автомобили, похоже, принадлежащие службе охраны депутата, а также все автомобили, пытающиеся выехать с улицы.

Полиция не сообщает журналистам, с какой целью они прибыли.

Журналистка Bihus.Info говорит, что, по их данным, есть постановление о снятии с Медведчука браслета, и он может в любое время уехать.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал, что в полицию поступила информация о том, что якобы к дому Медведчука движутся микроавтобусы с целью вывоза имущества или нарушения депутатом решения суда о домашнем аресте. На место выехали полицейские.

"Информация о нарушении Медведчуком условий домашнего ареста не подтвердилась. Он находится у себя дома", – написал Геращенко.

К дому Медведчука прибыла полиция, осматривают автомобили – СМИ
Вадим Ребрина
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виктор медведчук
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