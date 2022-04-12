Медведчук задержан – фото
Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании сбежавшего из-под домашнего ареста кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука.
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"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже", – написал президент.
ДОПОЛНЕНО В 21:53. Спикер СБУ Артем Дехтяренко опубликовал еще одно фото задержанного и процитировал главу ведомства Ивана Баканова: "Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе".
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
- 8 октября 2021 года Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).
- 21 февраля 2022 года сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. По данным Bihus.Info, было выпущено постановление о снятии с Медведчука браслета, и он может в любое время уехать.
- 27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
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