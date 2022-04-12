Медведчук задержан – фото

дополнено

Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании сбежавшего из-под домашнего ареста кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже", – написал президент.

ДОПОЛНЕНО В 21:53. Спикер СБУ Артем Дехтяренко опубликовал еще одно фото задержанного и процитировал главу ведомства Ивана Баканова: "Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.