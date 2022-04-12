UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Медведчук задержан – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 21:16
Медведчук задержан – фото - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
дополнено

Президент Владимир Зеленский сообщил о задержании сбежавшего из-под домашнего ареста кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Медведчук задержан – фото

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности позже", – написал президент.

ДОПОЛНЕНО В 21:53. Спикер СБУ Артем Дехтяренко опубликовал еще одно фото задержанного и процитировал главу ведомства Ивана Баканова: "Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности контрразведчиков и следователей, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе".

Медведчук задержан – фото
  • 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015 году вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
  • 8 октября 2021 года Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК). 
  • 21 февраля 2022 года сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. По данным Bihus.Info, было выпущено постановление о снятии с Медведчука браслета, и он может в любое время уехать.
  • 27 февраля МВД подтвердило, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский сбу виктор медведчук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 