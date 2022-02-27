Медведчук сбежал из-под домашнего ареста – МВД

Находящийся под домашним арестом на время расследования дела о госизмене лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал. Об этом сообщил в Телеграм советник главы МВД Антон Геращенко.

"Проверил. Подтверждаю. Медведчук сбежал из под домашнего ареста", – написал он.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.

8 октября 2021 года Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).

21 февраля сообщалось о вывозе имущества из особняка Медведчука. По данным Bihus.Info, есть постановление о снятии с Медведчука браслета, и он может в любое время уехать.

Наталия Медведева

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