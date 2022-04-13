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"Не гражданин РФ". Кремль отрекся от предложения Зеленского об обмене Медведчука

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 16:44
Виктор Медведчук и Владимир Путин (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Комментируя возможность обмена задержанного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских пленных, в официальном Кремле заявили, что тот "не является гражданином РФ".

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Об обмене, о котором с таким пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем", – отметил Песков.

"Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-либо участия России в решении этой пасквильной по отношению к нему ситуации", – уточнил спикер российского диктатора.

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Впрочем, Кремль будет "следить за ситуацией" задержания Медведчука, пообещал Песков и поблагодарил Медведчука " за организацию обмена задержанными за последние несколько лет и за решение вопросов гуманитарного характера, чем он занимался по прямой просьбе киевской власти".

  • 12 апреля в соцсетях Зеленского и СБУ появились фотографии Медведчука в камуфляже и наручниках.
  • Кума российского диктатора Путина, лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука задержали сотрудники Службы безопасности Украины, позже рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
  • Зеленский в своем видеообращении по итогам 12 апреля сказал, что Медведчук скрывался 48 дней, а затем его задержали – при попытке скрыться за пределами Украины.
  • Президент предложил России обменять его на украинских пленников.
Уляна Букатюк
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