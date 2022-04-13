Президент Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного сегодня лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом он сказал в видеообращении по итогам 48-го дня войны – 12 апреля.
"Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали!".
Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "воин". Вот такой патриот.
Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени.
Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в российском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность", – сказал Зеленский.
Комментарии