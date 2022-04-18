На Азовстали сотни гражданских. Они скрываются от российских бомб: видео

На заводе Азовсталь в Мариуполе, который сейчас подвергается ударам тяжелыми авиабомбами со стороны российских оккупантов, скрываются сотни мирных жителей с детьми. Соответствующее видео опубликовал полк Нацгвардии "Азов", который защищает город.

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"Рядом с украинскими военными, которые продолжают защищать город, они нашли единственное возможное убежище", – сказал в своем видеообращении командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко.

Российские оккупанты, зная, что на заводе находятся мирные жители, сбрасывают авиационные противобункерные бомбы, обстреливают ракетами и всевозможными артиллерийскими средствами, в том числе с кораблей.

"Никто не верит оккупантам. Поэтому я призываю политиков всех цивилизованных стран мира: организуйте зеленый коридор, дайте гарантии безопасности, чтобы немедленно провести эвакуацию гражданских, раненых и тел убитых воинов, которые должны быть похоронены с почестями", – сказал Прокопенко.

Ранее сегодня Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят удары сверхтяжелыми авиабомбами по заводу Азовсталь.

Вадим Ребрина

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