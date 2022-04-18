UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами — горсовет Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 22:01
Оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами — горсовет Мариуполя - Фото
Скриншот с видео

Мариупольский горсовет сообщает, что российские оккупанты наносят удары сверхтяжелыми авиабомбами по заводу Азовсталь.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным горсовета, в подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Центр стратегических коммуникаций при Минкультуры ранее сообщал, что в бункере на Азовстали уже больше 50 дней прячется, например, 4-летняя Алиса с мамой-военным медиком.

На вопрос, чего бы ей хотелось, Алиса ответила: "Хочу, чтобы меня эвакуировали".

То, что на территории завода от обстрелов оккупантов скрываются многие гражданские, в том числе младенцы и женщины, ранее подтверждала местная полиция. 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел мариуполь азовсталь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 