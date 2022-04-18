Оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами — горсовет Мариуполя

Мариупольский горсовет сообщает, что российские оккупанты наносят удары сверхтяжелыми авиабомбами по заводу Азовсталь.

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По данным горсовета, в подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Центр стратегических коммуникаций при Минкультуры ранее сообщал, что в бункере на Азовстали уже больше 50 дней прячется, например, 4-летняя Алиса с мамой-военным медиком.

На вопрос, чего бы ей хотелось, Алиса ответила: "Хочу, чтобы меня эвакуировали".

То, что на территории завода от обстрелов оккупантов скрываются многие гражданские, в том числе младенцы и женщины, ранее подтверждала местная полиция.

Вадим Ребрина

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