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В Мариуполе на Азовстали скрываются от обстрелов много женщин и детей – полиция города

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 01:30
В Мариуполе на Азовстали скрываются от обстрелов много женщин и детей – полиция города - Фото
Мариуполь (Фото: EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY)

В Мариуполе на территории завода Азовсталь от обстрелов оккупантов скрываются многие гражданские, в том числе младенцы и женщины. Об этом Мариупольскому телевидению заявил начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

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По его словам, в убежищах Азовстали находятся большое количество гражданских, среди которых младенцы, женщины и пожилые люди.

"На территории завода Азовсталь действительно находится большое количество гражданских, в том числе: женщины, дети, старики и грудные дети. Эти люди прятались от обстрелов, потому что здесь есть убежища, которые позволяют какое-то время пережить обстрелы. Русским они не верят, поскольку видят, что происходит в городе, поэтому они остаются на заводе", – сказал Вершинин.

По словам Вершинина, россияне используют мариупольцев (около 100 000 человек) для раскопки завалов, сбора трупов и захоронения их. Горожане "работают" за еду.

Полицейский сообщил, что всех в городе заставляют надевать на правую ногу и левую руку белые повязки – такую же маркировку имеют все военные российской армии и боевики ОРДЛО.

"Обозначая гражданских таким образом, они выводят местное население в ранг комбатантов. Затем специально отправляют этих людей на огневые точки, где они могут погибнуть", – добавил Вершинин.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что повлиять на критическую ситуацию в Мариуполе можно только двумя путями: переговорным при участии международных партнеров, либо же немедленно предоставив Украине тяжелое вооружение для деблокады города.
  • В Генштабе считают, что российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе.

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Наталия Медведева
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мариуполь Михаил Вершинин
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