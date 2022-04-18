Россия не согласится обменять Медведчука. Ей принципиально сломать Мариуполь – Подоляк

Россия вряд ли согласится обменять кума Владимира Путина, депутата Верховной Рады Владимира Медведчука на защитников Мариуполя. Об этом в эфире единого телемарафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Российская Федерация не пойдет на это, мне так кажется. Мариуполь стал для них символом несокрушимости Украины. Россияне немного повернуты на странных символах – Z, V, что они там рисуют, – и для них разрушить символ несокрушимости Украины – это очень принципиальный момент" , – заявил Подоляк.

Единственная надежда, добавил он, что кто-то в Кремле подскажет Путину, что такой обмен был бы неплох "по гуманистическому подходу".

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь сказал, что доверия к России нет и такой обмен потребует посредничества третьей стороны.

"Но нужно дождаться, нужен ли Медведчук вообще Путину. Ответа мы не получили", – подытожил Данилов.

12 апреля СБУ задержала Виктора Медведчука, который еще в феврале сбежал из-под домашнего ареста и все это время скрывался.

18 апреля Медведчук обратился к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и мирных жителей города.

Андрей Водяный

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