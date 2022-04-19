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Оккупанты хотят бомбами сравнять Азовсталь с землей – СБУ перехватила разговор

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 14:03
Оккупанты хотят бомбами сравнять Азовсталь с землей – СБУ перехватила разговор - Фото
Скриншот с видео

Оккупанты не могут установить полный контроль над Мариуполем и намерены тяжелыми бомбардировками сравнять с землей завод Азовсталь, где держат оборону защитники города. Это следует из перехвата телефонного разговора, который опубликовала СБУ. 

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На записи ростовский командир взвода оккупантов, который расположен в четырех километрах от Азовстали, говорит, что получил указание принять особые меры безопасности.

"Ждем сюрпризы от России... трехтонные с неба... Сказали, сравняют все с землей... Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь, какая волна взрывная будет", – говорит он.

На вопрос о мирном населении он отвечает, что "все уехали" и что "остались одни патриоты и очень умные".

18 апреля Мариупольский горсовет сообщал, что российские оккупанты наносят удары сверхтяжелыми авиабомбами по заводу Азовсталь.

Сегодня опубликовано видео с сотнями мирных людей с детьми, который укрываются в подвалах Азовстали.

Сергей Бережной
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мариуполь азовсталь
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