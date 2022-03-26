UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Лед тронулся. Германия продала Украине тысячи противотанковых гранатометов "Матадор" – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 16:35
Лед тронулся. Германия продала Украине тысячи противотанковых гранатометов
РПГ Матадор. Фото: пиар-служба

Украина закупила 5100 ручных противотанковых гранатометов "Matador". Разрешение на продажу оружия дало правительство Германии. Первая партия прибыла сегодня – 2650 единиц РПГ. Остальные 2450 новых экземпляров, должны поставить до конца мая, сообщает Bild

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Стоимость закупки – 25 млн евро. 

"Матадор" – это легкий ручной противотанковый гранатомет производства оружейной компании Dynamit Nobel Defense (DND). Вес его 7,5 кг. Он способен пробивать броню до 50 см, то есть практически любой российский танк.

"У танков Путина сейчас реальная проблема – сделано в Германии", – написал Bild.

РПГ способен вести огонь на расстоянии от 20 до 500 метров. Такие параметры гранатомета позволяют эффективно использовать его против танков, особенно в лесистой местности или городах. 

По словам инсайдеров Bild, решающую роль в быстрой поставке оружия сыграл министр экономики Германии Роберт Хабек. Также, отмечается, что Германия получила запрос от Киева в пятницу 18 марта и в понедельник он был уже одобрен.  

Анна Чуданова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
российская агрессия РПГ Матадор поддержка мира оружие от Германии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 