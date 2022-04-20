Командир морпехов в Мариуполе: Вижу два варианта – резкая военная операция или коридор

Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который с группой побратимов прорвался несколько дней назад к бойцам полка "Азов" в осажденном российскими оккупантами Мариуполе, видит два варианта спасения защитников города и мирных жителей, укрывающихся от бомбардировок РФ в помещениях разрушенного завода Азовсталь. Оба он изложил в Facebook.

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Первый вариант – это "резкая военная операция прямо сейчас со всеми необходимыми средствами".

"Количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный", – написал он.

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Второй вариант – политическое решение, пишет комбриг.

"Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии. Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны", – подчеркнул он.

Волына обратился к мировым политическим, гражданским и религиозным лидерам с призывом поспособствовать второму варианту.

Президент Зеленский ранее заявил, что Россия не отвечает на предложение об обмене для спасения защитников Мариуполя.

По данным ОК "Юг", на побережье ситуация "стабильно напряженная, возможна отчаянная высадка десанта с кораблей ЧФ РФ". По словам матери спасшегося матроса оккупантов, уничтоженный крейсер "Москва" шел высаживать десант в Одессу.

Посмотрите, как "азовцы" уничтожили российский БТР в Мариуполе выстрелом из немецкого гранатомета.

Евгений Пилипенко

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