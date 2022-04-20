Командир морпехов в Мариуполе: Вижу два варианта – резкая военная операция или коридор
Командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волына, который с группой побратимов прорвался несколько дней назад к бойцам полка "Азов" в осажденном российскими оккупантами Мариуполе, видит два варианта спасения защитников города и мирных жителей, укрывающихся от бомбардировок РФ в помещениях разрушенного завода Азовсталь. Оба он изложил в Facebook.
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Первый вариант – это "резкая военная операция прямо сейчас со всеми необходимыми средствами".
"Количественной, оснащенной группировкой сил, которая в один рывок, резким и глубоким ударом соединит нас в нашем районе обороны. Ключевым считаю превосходство в воздухе и артиллерии. Вариант возможный, хотя сложный и рискованный", – написал он.
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Второй вариант – политическое решение, пишет комбриг.
"Его вижу вполне реальным при условии эффективной дипломатии. Это создание международного контроля безопасности выхода боевого гарнизона и гражданских лиц, которые попали в капкан войны", – подчеркнул он.
Волына обратился к мировым политическим, гражданским и религиозным лидерам с призывом поспособствовать второму варианту.
Президент Зеленский ранее заявил, что Россия не отвечает на предложение об обмене для спасения защитников Мариуполя.
- По данным ОК "Юг", на побережье ситуация "стабильно напряженная, возможна отчаянная высадка десанта с кораблей ЧФ РФ". По словам матери спасшегося матроса оккупантов, уничтоженный крейсер "Москва" шел высаживать десант в Одессу.
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