Азовсталь практически полностью разрушен, под завалами находятся люди — полк Азов

Мариупольский завод Азовсталь, где от российских бомб прячутся гражданские и защитники города, практически полностью разрушен. Под завалами много людей. Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал заместитель командира полка Азов Святослав "Калина" Паламарь.

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"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон... но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела. Нам всегда говорят: вы герои, вы спасаете весь цивилизованный мир. Так может за эти 55 дней уже время что-то сделать для нас?" – сказал он.

Ранее сегодня бизнесмен, совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута заявил, что российские оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе Азовстали, где от бомбежек скрываются силы обороны Мариуполя и мирные жители.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что зона Азовстали действительно под плотной бомбардировкой сверхтяжелыми бомбами, но там "уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы".

Паламарь в комментарии РС сказал: "По сегодняшнему заявлению. Это наш импровизированный госпиталь, который у нас был, где мы показывали, что в этом госпитале находится девочка, чья мама работает в этом госпитале и помогает военным".

По словам замкомандира Азова, завод практически разрушен. Под завалами находятся люди.

"Сверхмощные бомбы сбрасываются по целому заводу Азовсталь и сейчас под завалами там находится очень много людей... Азовсталь разбомблен и уничтожен практически полностью. Мы вытаскиваем людей из-под завалов..." – сказал он.

Вместе с тем, Андрющенко опубликовал в Telegram новый пост, в котором сообщил об активизации российских пропагандистов вокруг темы завода.

В частности, он рассказал, что массово распространяется информация о том, что якобы 180 человек покинули убежище в Азовстале, воспользовавшись режимом тишины от оккупантов. В подтверждение, по словам Андрющенко, публикуются видео встречи и последующей транспортировки людей.

"Должны обратить внимание, что информация о том, что, в первую очередь, это Азовсталь является ложной. На видео мы видим территорию жилой застройки, расположенную в районе ул. Межевая на расстоянии примерно километра от управления завода Азовсталь. То есть это точно не эвакуация из Азовстали. Во вторых, мы видим теплую погоду, которая была в Мариуполе только на прошлой неделе перед выходными днями. То есть это заранее заготовленное видео, которое прямо сейчас представляется как сегодняшнее", – написал советник мэра.

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Вадим Ребрина

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