Арестович о Херсоне: Ситуация в нашу пользу, 55% на 45%. Будет тяжелое оружие – сломим

Ситуация под временно оккупированным Херсоном разворачивается в пользу украинских войск, если у них будет тяжелое оружие – то армию РФ удастся сломить, не будет – придется "возиться дольше". Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его словам, под Херсоном украинские и российские войска "бодаются", перспективы – сложные и зависят от наличия тяжелого оружия.

"Будет (тяжелое оружие. – Ред.) – сломим, не будет – будем возиться дольше. Мы там немножко продвигаемся, они пытаются немножко противодействовать. Но в целом там ситуация – в нашу пользу, 55% на 45%", – сказал Арестович.

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Советник главы ОП отметил, что на ситуацию влияет и география, ведь войскам придется форсировать Днепр, к тому же местность изрезана ирригационными каналами с бетонными стенками, которые по сути похожи на противотанковые рвы.

"Новая Каховка – там дамба, там полегче, дамбу так просто не взорвешь. Есть нюансы. Пока борьба идет за устранение правобережной "выпуклости" в сторону Николаева. Там российские войска в прочной обороне, пытаются иногда двигаться, но крайнее движение за сутки в очередной раз разгромили. Наши пытаются двигаться – иногда успешно, иногда не очень. Тяжелая возня", – отметил Арестович.

При этом он добавил, что для россиян пока технически невозможно восстановить поставку воды из Днепра во временно оккупированный Крым.

"Даже если бы они полностью овладели течением Днепра от Запорожья, Энергодара до юга – то это примерно год-полтора восстановительных работ, не меньше", – сказал Арестович.

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Марк Сировой

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