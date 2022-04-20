UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович о Херсоне: Ситуация в нашу пользу, 55% на 45%. Будет тяжелое оружие – сломим

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 06:45
Арестович о Херсоне: Ситуация в нашу пользу, 55% на 45%. Будет тяжелое оружие – сломим - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Офиса президента)

Ситуация под временно оккупированным Херсоном разворачивается в пользу украинских войск, если у них будет тяжелое оружие – то армию РФ удастся сломить, не будет – придется "возиться дольше". Об этом в интервью Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, под Херсоном украинские и российские войска "бодаются", перспективы – сложные и зависят от наличия тяжелого оружия.

"Будет (тяжелое оружие. – Ред.) – сломим, не будет – будем возиться дольше. Мы там немножко продвигаемся, они пытаются немножко противодействовать. Но в целом там ситуация – в нашу пользу, 55% на 45%", – сказал Арестович.

Читайте также: Украине нужна артиллерия, и мы ее предоставим – Борис Джонсон

Советник главы ОП отметил, что на ситуацию влияет и география, ведь войскам придется форсировать Днепр, к тому же местность изрезана ирригационными каналами с бетонными стенками, которые по сути похожи на противотанковые рвы.

"Новая Каховка – там дамба, там полегче, дамбу так просто не взорвешь. Есть нюансы. Пока борьба идет за устранение правобережной "выпуклости" в сторону Николаева. Там российские войска в прочной обороне, пытаются иногда двигаться, но крайнее движение за сутки в очередной раз разгромили. Наши пытаются двигаться – иногда успешно, иногда не очень. Тяжелая возня", – отметил Арестович.

При этом он добавил, что для россиян пока технически невозможно восстановить поставку воды из Днепра во временно оккупированный Крым.

"Даже если бы они полностью овладели течением Днепра от Запорожья, Энергодара до юга – то это примерно год-полтора восстановительных работ, не меньше", – сказал Арестович.

Читайте также: "Адский сюрприз" для армии Путина, танковые резервы готовы к бою. Обзор западных медиа

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон Алексей Арестович тяжелое оружие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 